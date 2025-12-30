Lichte daling verkoopprijzen Nederlandse industrie

DEN HAAG (ANP) - De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen zijn in november licht gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld waren de afzetprijzen 0,3 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. In oktober waren de prijzen gelijk aan die van een jaar eerder.

De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie, omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers. Bij sterk stijgende afzetprijzen kan de inflatie toenemen, terwijl dalende prijzen de inflatie afremmen.

Volgens het CBS hangt de ontwikkeling van de producentenprijzen sterk samen met de prijzen van ruwe aardolie. In november kostte een vat ruwe North Sea Brent ruim 20 procent minder dan een jaar eerder. In oktober was olie ook meer dan 20 procent goedkoper dan een jaar eerder.