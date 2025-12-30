ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lichte daling verkoopprijzen Nederlandse industrie

Economie
door anp
dinsdag, 30 december 2025 om 6:51
anp301225037 1
DEN HAAG (ANP) - De prijzen die Nederlandse industriebedrijven vragen voor hun goederen zijn in november licht gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld waren de afzetprijzen 0,3 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. In oktober waren de prijzen gelijk aan die van een jaar eerder.
De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie, omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers. Bij sterk stijgende afzetprijzen kan de inflatie toenemen, terwijl dalende prijzen de inflatie afremmen.
Volgens het CBS hangt de ontwikkeling van de producentenprijzen sterk samen met de prijzen van ruwe aardolie. In november kostte een vat ruwe North Sea Brent ruim 20 procent minder dan een jaar eerder. In oktober was olie ook meer dan 20 procent goedkoper dan een jaar eerder.
loading

POPULAIR NIEUWS

7608378 l normal none

14 apparaten die je niet moet aansluiten op een stekkerdoos

ANP-324793733

Waarom eten krokodillen geen capibara's?

231484024_l

"Ik ben psychiater en dit is het eerste wat me aan u opvalt."

image

Waar wordt het meeste koffie gedronken?

12390483_m

Je salaris stijgt, je rente ook: zo wordt 2026 toch duur

dirty-sponge-260nw-355472447

Deze 9 dingen in huis zijn viezer dan je wc (en je maakt ze bijna nooit schoon)

Loading