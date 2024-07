Hippe modemerk Prada boekt fors meer omzet

MILAAN (ANP/BLOOMBERG) - Het Italiaanse modehuis Prada heeft de verkopen in de eerste helft van dit jaar flink opgevoerd, in tegenstelling tot veel concurrenten. Dat kwam vooral door een sterke vraag naar luxueuze handtasjes van zustermerk Miu Miu.

De omzet kwam uit op 2,55 miljard euro, 17 procent meer vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De verkopen van Miu Miu schoten met 93 procent omhoog tot 530 miljoen euro. "De solide resultaten in de eerste helft van het jaar weerspiegelen de kracht van onze merken. We zijn tevreden met de bovengemiddelde prestaties die we hebben bereikt in een steeds onzekerdere marktomgeving", zegt Patrizio Bertelli, directeur bij Prada.

Prada deed vooral goede zaken in Japan, waar de verkopen met 55 procent omhooggingen in de eerste jaarhelft. Japan is een favoriete bestemming voor Chinese klanten die profiteren van de zwakke yen om dure goederen aan te schaffen tijdens hun bezoeken. In Azië, inclusief de belangrijke Chinese markt, groeide de omzet met 12 procent.

De sterke resultaten van Prada vormen een scherp contrast met de grotendeels zwakke cijfers van concurrerende luxemerken. Zo gaven onlangs onder meer LVMH en Gucci-eigenaar Kering aan dat klanten minder uitgeven door zorgen over inflatie. Prada onderscheidt zich van veel concurrenten door zich te richten op jongeren met hippe luxe spullen.