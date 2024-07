Inflatie in Duitsland onverwacht toegenomen tot 2,3 procent

De inflatie in Duitsland is in juli onverwacht toegenomen. De prijzen lagen deze maand 2,3 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis op basis van een voorlopige raming. In juni kwam de inflatie nog uit op 2,2 procent, in mei op 2,4 procent. Economen gingen juist uit van een stabilisatie van de prijzen richting de zomer.

Ondanks de gestegen prijzen lijkt de hoge inflatie in Duitsland, de grootste economie van Europa, nu wel tot het verleden te behoren. Economen verwachten dat de gemiddelde inflatie voor dit jaar uitkomt op 2,3 procent. Vorig jaar was dat nog 5,9 procent.

In juni hadden de dalende energieprijzen en matige stijgingen van de voedselprijzen nog een positief effect op de inflatie. Economen zien echter de invloed van hogere lonen, die kunnen leiden tot prijsverhogingen door bedrijven.