Hoge Raad: dertien jaar lang uitzendkracht inhuren is te lang

Economie
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 11:08
anp211125132 1
DEN HAAG (ANP) - Een uitzendkracht dertien jaar onafgebroken inhuren is te lang. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag beslist in een zaak die was aangespannen door een werknemer die meermaals vroeg om een vast dienstverband. Het bedrijf waar hij als uitzendkracht werkte, weigerde dit. Dat het bedrijf zich beroept op de behoefte aan een 'flexibele schil', is volgens de hoogste Nederlandse rechter geen rechtvaardiging om een uitzendkracht zo lang in te lenen.
De uitzendkracht had tot 2022 bijna dertien jaar achtereen als productiemedewerker gewerkt voor hetzelfde bedrijf. "Zo'n lange inlening kan misbruik van de uitzendovereenkomst opleveren", stelt de Hoge Raad. Het bedrijf wilde de medewerker geen vast contract aanbieden, omdat het behoefte zou hebben aan flexibele werknemers.
De Hoge Raad wijkt met zijn oordeel af van de rechtbank en het hof, die het bedrijf eerder gelijk gaven. De hoogste rechter verwijst de zaak naar een ander hof om opnieuw te worden beoordeeld.
