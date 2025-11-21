ECONOMIE
Kabinet bekijkt gevolgen overname bedrijf achter DigiD

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 10:58
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat kijken wat de gevolgen zijn als het bedrijf Solvinity, dat onder meer een belangrijke rol speelt bij het gebruik van DigiD, wordt overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Het Amerikaanse bedrijf Kyndryl staat op het punt Solvinity over te nemen, meldden verschillende media.
Demissionair minister Frank Rijkaart (Binnenlandse Zaken, BBB) zegt dat "zo'n overname zorgwekkend kan zijn". Het kabinet wil juist minder afhankelijk zijn van Amerikaanse techbedrijven. Als die bedrijven bijvoorbeeld Nederlandse data beheren, kunnen zij daarmee Nederland onder druk zetten.
Rijkaart wil de overname nog niet blokkeren. "Daar is het nu nog te vroeg voor. We moeten eerst kijken waar het werkelijk over gaat."
