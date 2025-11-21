Brekelmans zet 'grote vraagtekens' bij vredesplan Oekraïne

DEN HAAG (ANP) - Defensieminister Ruben Brekelmans heeft "grote vraagtekens" bij "een aantal elementen" van het Amerikaanse vredesplan voor Oekraïne. Welke punten dat precies zijn, wilde de demissionaire VVD-bewindsman niet zeggen.

Internationale media berichtten over het document. Omdat het stuk nog niet officieel naar buiten is gebracht, wilde Brekelmans er niet in detail op ingaan. Oekraïne heeft het plan al wel ontvangen en bestudeert het.

In het stuk zou onder meer staan dat Oekraïne de Donbas en de Krim opgeeft. Toen Brekelmans daarnaar werd gevraagd, zei hij: "Als het gaat om de territoriale integriteit van Oekraïne, weet u hoe wij daarnaar kijken." Volgens het kabinet moet Oekraïne zelf beslissen over welke concessies het doet.