Hoge Raad: kabinet kan niet zomaar vluchten op Schiphol minderen

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet kan niet zomaar het aantal vluchten beperken op Schiphol, want bij plannen daartoe moet op grond van Europese regels een speciale procedure worden gevolgd. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld. De tijdelijke maatregel waarmee het vorige kabinet het aantal vluchten op Schiphol wilde inkrimpen, voldeed daardoor niet aan de eisen.

Het vorige kabinet had het plan om het aantal vliegbewegingen op Schiphol deze zomer tot 460.000 te beperken, in november al opgeschort. Demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) bleef erbij dat Schiphol op termijn moet krimpen om natuur, klimaat en leefomgeving te beschermen. Maar hij stelde vast dat het plan om daar al in 2024 mee te beginnen op te grote juridische bezwaren stuitte.

Voor luchtvaartmaatschappijen is de uitspraak van de hoogste rechter nog steeds erg belangrijk. Zij stapten in de zomer naar de Hoge Raad omdat de conclusies van het hof voor "onduidelijkheid en daarmee onzekerheid voor reizigers en de sector" zouden zorgen.

Het Amerikaanse transportministerie liet vorig jaar al weten dat het de opgelegde krimp, die ook Amerikaanse maatschappijen hard zou raken, beschouwde als een schending van internationale afspraken. Daardoor dreigden ook landingsrechten die KLM heeft op luchthavens in de Verenigde Staten in het gedrang te komen.