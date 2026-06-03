Hoger loon voor buschauffeurs Utrecht bij extra werken om tekort

UTRECHT (ANP) - Ov-bedrijf Transdev biedt buschauffeurs in Utrecht sinds deze week een hoger salaris voor extra diensten om een chauffeurstekort. Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving door RTV Utrecht. De regeling geldt in elk geval tot de zomer en wordt mogelijk verlengd als de personeelskrapte in die regio aanblijft.

Vooral in de zomer dreigt het tekort nog groter te worden, omdat veel buschauffeurs dan vakantie hebben. Reizigers in Utrecht hadden de afgelopen maanden al last van uitvallende busritten en vertragingen. "De afgelopen tijd hebben we in Utrecht niet altijd kunnen bieden wat we wilden. We hopen dat we deze zomer een betrouwbare dienstregeling kunnen bieden", zegt de woordvoerster.

Sinds 1 juni krijgen buschauffeurs twee keer zoveel uitbetaald als ze extra werken op een vrijdag of zaterdag. Doordeweeks is dit 170 procent. Tijdens de zomervakantie krijgen ze 200 procent van hun loon voor alle extra diensten, staat volgens de woordvoerster in een memo aan chauffeurs.

Het is volgens de woordvoerster voor het eerst dat Transdev zo'n regeling biedt. Het tekort aan buschauffeurs is in het hele land een probleem, maar het extra salaris geldt voor nu alleen in Utrecht. "We bekijken per regio wat nodig is."

Transdev verzorgt sinds december vorig jaar samen met Keolis het openbaar vervoer in de provincie Utrecht onder de merknaam U-OV. Naast de bussen zijn dat ook de trams. Transdev is verder bekend van de Connexxion-bussen. Het bedrijf is naast in Utrecht ook actief in onder meer Zeeland, Noord-Holland en Noord-Brabant.