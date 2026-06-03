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Rabo-economen: oorlog zorgt voor economische pijn, geen recessie

Economie
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 7:49
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UTRECHT (ANP) - Economen van Rabobank voorzien economische pijn in Nederland door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Maar een recessie verwachten ze niet, al heeft de bank haar eerdere voorspellingen in een nieuwe raming wel iets verlaagd.
Bij Rabobank wordt nu uitgegaan van 1 procent groei dit jaar en 0,8 procent groei volgend jaar. Voor beide jaren is dat een verlaging met 0,2 procentpunt.
"We hebben onze ramingen naar beneden bijgesteld vanwege de langdurige verstoringen op de energiemarkten en de daardoor gestegen prijzen en toegenomen onzekerheid", legt RaboResearch-econoom Wouter Remmen uit.
De inflatie bedraagt dit jaar naar verwachting 3 procent en loopt volgend jaar op naar gemiddeld 3,9 procent, met een piek boven de 4 procent. De koopkracht gaat dan met 0,7 procent omlaag.
"Hoewel de lonen waarschijnlijk meestijgen met de inflatie en een sterke daling van de reële lonen uitblijft, gaan huishoudens de gevolgen van de hogere prijzen wel degelijk in hun portemonnee voelen door lastenverzwaringen", aldus Remmen.
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