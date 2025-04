Hogere prijzen en nieuwe abonnees helpen Netflix aan meer winst

LOS GATOS (ANP) - Netflix heeft in de eerste drie maanden van het jaar de winst met bijna een kwart opgevoerd in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De streamingdienst, die onder andere met de serie Adolescence een grote hit heeft, profiteerde daarbij van de aanwas van nieuwe abonnees en hogere prijzen voor zijn diensten.

Netflix gaf bij zijn kwartaalcijfers voor het eerst geen exacte cijfers over het aantal nieuwe abonnees. Wel meldde het bedrijf dat de omzet 13 procent was gestegen tot 10,5 miljard dollar. Daarop boekte het bedrijf een nettowinst van net geen 2,9 miljard dollar, 24 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2024.

De winst was hoger dan analisten hadden verwacht. Het betere resultaat kwam na prijsverhogingen in enkele belangrijke landen voor Netflix, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Argentinië. Kenners verwachten dat het aantal abonnees hierdoor minder hard zal groeien.