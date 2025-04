Rotterdamse serieaanrander opgepakt in Barcelona

ROTTERDAM (ANP) - Een man die in december vorig jaar en begin januari van dit jaar meerdere vrouwen lastigviel in Rotterdam is opgepakt in Barcelona, meldt de politie. De 34-jarige serieaanrander werd in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt toen de Catalaanse politie bij een controle ontdekte dat er een aanhoudingsbevel tegen hem was uitgevaardigd.

De verdachte zit vast in Spanje, tot hij wordt overgeleverd aan Nederland.

De aanrandingen vonden plaats in het centrum van de stad en in Rotterdam-Noord. De politie verspreidde afgelopen januari herkenbare beelden van de man.