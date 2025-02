Honda en Nissan bevestigen afblazen fusiegesprekken

YOKOHAMA (ANP/AFP) - De geplande fusie tussen Honda en Nissan is officieel van de baan, zo bevestigden de twee Japanse autofabrikanten donderdag. De Japanse zakenkrant Nikkei meldde eerder deze maand al dat Honda en Nissan de gesprekken over een samenvoeging hadden gestaakt. De twee automakers lieten in december weten te kijken naar een fusie, waarmee de op twee na grootste autofabrikant ter wereld zou zijn ontstaan. In februari zouden de twee automakers een plan voor de verdere onderhandelingen presenteren.

Het voornemen van de bedrijven om hun krachten te bundelen werd gezien als een poging om de Amerikaanse autofabrikant Tesla en Chinese bedrijven in de markt voor elektrische voertuigen bij te benen. De topman van Honda verklaarde daarbij in december dat het geen reddingsoperatie was voor Nissan, dat vorig jaar duizenden banen schrapte na een forse winstdaling in de eerste helft van het jaar.

Volgens lokale media zijn de gesprekken mislukt doordat Honda had voorgesteld om van zijn worstelende rivaal een dochteronderneming te maken, in plaats van het oorspronkelijke plan om beide bedrijven samen te voegen onder een nieuwe houdstermaatschappij. Honda en Nissan verklaren wel te zullen blijven samenwerken op het gebied van elektrische voertuigen.