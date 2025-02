Beljaarts blij dat ijsdivisie Unilever in Nederland blijft

DEN HAAG (ANP) - Minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) is blij dat was- en voedingsmiddelengigant Unilever Amsterdam heeft gekozen als vestigingsplaats voor zijn ijsdivisie, die als zelfstandig bedrijf naar de beurs wordt gebracht. Dat bewijst volgens de PVV-bewindsman dat Nederland een aantrekkelijk land is voor multinationals om zaken te doen.

Met de keuze voor Amsterdam blijft een belangrijke economische activiteit behouden voor Nederland, aldus de minister. Het hoofdkantoor is volgens hem goed voor honderden banen, en zorgt daarnaast voor extra werkgelegenheid bij toeleveranciers.

Unilever was voorheen een Brits-Nederlands bedrijf, met hoofdkantoren in zowel Rotterdam als Londen. Het koos er enkele jaren geleden evenwel voor een volledig Brits bedrijf te worden.