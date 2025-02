Honderden medewerkers FNV staken bij eigen vakbond

UTRECHT (ANP) - Honderden FNV-medewerkers hebben maandag het werk neergelegd tijdens een staking bij de eigen vakbond. Ongeveer vierhonderd mensen hebben zich met hesjes en protestborden bij het centrale vakbondshuis in Utrecht verzameld, ziet een ANP-verslaggever. FNV Personeel, dat de belangen van het eigen personeel behartigt, had de staking aangekondigd na onrust binnen de bond en zorgen over de sociale veiligheid.

FNV Personeel wil met de staking onder meer afdwingen dat het bestuur tijdelijk terugtreedt in afwachting van een integriteitsonderzoek. De afgelopen weken heeft zich een bestuurscrisis ontvouwd, na onder meer beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. Daarnaast was voor FNV Personeel de druppel dat een bestuurslid op eigen houtje een onderzoek naar specifieke medewerkers had laten uitvoeren.

Op maandag vindt ook een vergadering plaats van het vakbondsbestuur. FNV-voorzitter Tuur Elzinga wil tijdens die bijeenkomst voorstellen om de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter uit te stellen. Als de rest van het bestuur daarmee instemt, wordt tegemoetgekomen aan een van de eisen die FNV Personeel had gesteld. De zogeheten werkorganisatie van FNV telt ruim 1500 medewerkers.