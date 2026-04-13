ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Honderden vluchten geschrapt door tweedaagse staking Lufthansa

Economie
door anp
maandag, 13 april 2026 om 8:32
anp130426052 1
FRANKFURT (ANP/DPA) - Door een tweedaagse pilotenstaking bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa zijn in Duitsland honderden vluchten geschrapt. Ook de Lufthansa-vluchten die maandag en dinsdag zouden vertrekken vanaf Schiphol zijn volgens de website van Schiphol bijna allemaal geannuleerd.
De actie wordt opgezet door vakbond Vereinigung Cockpit, die zich boos maakt over cao-conflicten over de bedrijfspensioenregeling en de beloning bij regionale dochter Cityline. Vrijdag staakte het cabinepersoneel van Lufthansa ook al. Dat was de derde grote staking dit jaar bij Lufthansa. Ook toen werden er honderden vluchten geannuleerd.
Lufthansa bekritiseerde de stakingsaankondiging van de Vereinigung Cockpit en zei dat dit een nieuw niveau van escalatie vertegenwoordigde. Bij de pilotenstaking worden vluchten naar een aantal bestemmingen in het Midden-Oosten ontzien. Vluchten naar die bestemmingen worden wel uitgevoerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading