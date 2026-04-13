Wachttijden voor WIA-keuring lopen verder op

AMSTERDAM (ANP) - De wachttijden voor een eerste keuring voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA zijn verder opgelopen. Dat bevestigt het UWV na berichtgeving van AD en EenVandaag. Het kan tot vijftien maanden duren, terwijl de termijn voor beoordeling zestien weken is.

Eerder dit jaar werd al bekend dat het vaak een half jaar duurt voordat er een keuring wordt uitgevoerd. Er zijn meerdere redenen voor de lange wachttijden, vertelt een woordvoerder van het UWV. Hij noemt onder meer een "enorm hoge instroom" en een tekort aan verzekeringsartsen.

De wachttijden zijn het langst in Leeuwarden en Groningen, waar het tot vijftien maanden kan duren. Ook in Midden- en Oost-Brabant duurt het een jaar voordat de eerste keuring is uitgevoerd. Cliënten die een uitkering aanvragen, krijgen tot de keuring een voorschot. Deze hoeven ze niet terug te betalen, ook niet als uiteindelijk blijkt dat ze geen recht hebben op een uitkering.