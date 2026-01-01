Hongarije loopt 1 miljard euro aan EU-geld mis

BRUSSEL (ANP/DPA) - Hongarije kan geen aanspraak meer maken op ruim 1 miljard euro aan fondsen van de Europese Unie voor armere regio's. Het land heeft volgens de Europese Commissie te weinig werk gemaakt van hervormingen die de rechtsstaat moesten versterken en corruptie moeten tegengaan. Dat had de Hongaarse regering onder leiding van premier Viktor Orbán voor het einde van 2025 moeten doen.

Sinds 2021 geldt een Europese verordening waarmee Brussel de uitkering van EU-gelden aan een lidstaat kan blokkeren als dat land de rechtsstaat niet goed op orde heeft. Dit is bedoeld als beschermingslaag voor de financiële belangen van de EU.

Het geld dat Hongarije misloopt, had eigenlijk in 2023 moeten worden uitgekeerd, maar werd bevroren. Landen kunnen tot maximaal twee jaar na de geplande datum gebruikmaken van deze fondsen. Eind 2024 verloor Hongarije ook al het recht op ongeveer 1 miljard euro aan EU-geld. In totaal dreigt Hongarije 6,3 miljard euro uit het meerjarenbudget voor 2021 tot 2027 van de EU mis te lopen.