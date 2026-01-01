ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Drukke jaarwisseling voor ziekenhuizen in Den Haag en Eindhoven

Samenleving
door anp
donderdag, 01 januari 2026 om 10:18
anp010126067 1
DEN HAAG (ANP) - Ziekenhuizen in grote steden hebben het erg druk gehad tijdens de jaarwisseling. Zo spreekt het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven van "een ontzettend drukke en heftige nacht". Ook Haaglanden MC in Den Haag, een van de grootste spoedeisende hulpen van het land, behandelde "meer patiënten door vuurwerk dan voorgaande jaren".
Het HagaZiekenhuis behandelde 65 gewonden op de locaties in Den Haag en Zoetermeer. Dat was twee keer zoveel als een jaar geleden. Volgens het ziekenhuis kwamen er vooral meer slachtoffers binnen met vuurwerkletsel.
Op de spoedeisende hulp van het Catharina Ziekenhuis kwamen dertig patiënten binnen. Vorig jaar waren dat er achttien, te vergelijken met "een gemiddelde uitgaansavond". Vier tieners zijn delen van vingers verloren. Daarnaast zagen de artsen veel mensen die dronken van een fiets waren gevallen of die slachtoffer waren geworden van geweld.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 516587105

Hoeveel oliebollen of appelflappen moet je eten om een kilo aan te komen?

ANP-520293667

Meteoroloog verbaasd door weermodel: "Lang niet gezien"

91985960 l

Tip voor vannacht: maak een video van je dronken tiener

anp311225118 1

Opschepper: Poetin in nieuwjaarstoespraak: Rusland zal de oorlog winnen

ANP-546106574

Feitenrelaas: Het was een grote gewelddadige troep, met doden en heel veel gewonden

62225521_m

Wat zijn erogene zones en hoe gebruik je ze?

Loading