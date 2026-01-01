Drukke jaarwisseling voor ziekenhuizen in Den Haag en Eindhoven

DEN HAAG (ANP) - Ziekenhuizen in grote steden hebben het erg druk gehad tijdens de jaarwisseling. Zo spreekt het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven van "een ontzettend drukke en heftige nacht". Ook Haaglanden MC in Den Haag, een van de grootste spoedeisende hulpen van het land, behandelde "meer patiënten door vuurwerk dan voorgaande jaren".

Het HagaZiekenhuis behandelde 65 gewonden op de locaties in Den Haag en Zoetermeer. Dat was twee keer zoveel als een jaar geleden. Volgens het ziekenhuis kwamen er vooral meer slachtoffers binnen met vuurwerkletsel.

Op de spoedeisende hulp van het Catharina Ziekenhuis kwamen dertig patiënten binnen. Vorig jaar waren dat er achttien, te vergelijken met "een gemiddelde uitgaansavond". Vier tieners zijn delen van vingers verloren. Daarnaast zagen de artsen veel mensen die dronken van een fiets waren gevallen of die slachtoffer waren geworden van geweld.