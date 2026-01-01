Ruim miljoen deelnemers Dry January. Groot percentage slaagt niet, hier een aantal tips

Naar verwachting nemen ruim een miljoen Nederlanders zich voor om in januari geen alcohol te drinken, maar 30 procent slaagt er niet in om geheel alcoholvrij de eerste maand van het nieuwe jaar door te komen. "Als je het op eigen houtje probeert, is de kans kleiner dat je het haalt", zegt campagneleider Martijn Planken van IkPas over de belangstelling voor Dry January.

IkPas deed onderzoek naar het aantal deelnemers in Nederland, dit jaar waren het er 1,2 miljoen.

Veruit de meeste mensen die in januari een alcoholpauze inlassen, proberen dat op eigen kracht. Planken verwacht dat rond de 15.000 mensen de app van IkPas downloaden, waarin ze het aantal alcoholvrije dagen bijhouden en tips ontvangen als steun in de rug. De teller staat dinsdag op 4887 deelnemers, maar volgens de campagneleider nemen de meeste mensen pas op 1 januari de beslissing om de fles een maand te laten staan. "Meedoen aan Dry January is niet iets wat je lang van tevoren plant."

Dry January is ontstaan in het Verenigd Koninkrijk. Het idee is dat deelnemers kunnen ervaren wat een maand geen alcohol met ze doet. Ervaringsverhalen van andere deelnemers en tips van experts helpen daarbij. "Bij mensen die zich inschrijven bij IkPas en zich laten ondersteunen door de app is het slagingspercentage 70 procent", zegt Planken. "Na januari zien we dat mensen structureel minder alcohol drinken. Ze besluiten makkelijker om een avondje niet te drinken, omdat ze zich de volgende dag fitter voelen."

Het hele jaar door kunnen mensen kiezen om bewuster met alcohol om te gaan. Uit de cijfers van IkPas blijkt dat het hele jaar door nog eens zo'n 1,5 miljoen Nederlanders meedoen aan een alcoholpauze. Van hen gebruiken 35.000 tot 50.000 mensen de ondersteuningstool van IkPas.

Nieuw dit jaar is een challenge voor studenten, ontwikkeld in samenwerking met Tilburg University en de Radboud Universiteit. Om mensen met goede voornemens te ondersteunen, begint deze week ook een vierdelige podcastserie. Die geeft luisteraars tips over de voorbereiding, het volhouden en het omgaan met lastige situaties.