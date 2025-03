Hongkongs conglomeraat verkoopt beheerder havens Panamakanaal

HONGKONG (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het in Hongkong gevestigde conglomeraat CK Hutchison heeft ingestemd met de verkoop van een meerderheidsbelang in een havenbeheerder van havens bij het Panamakanaal. Dit gebeurde na druk van de Amerikaanse president Donald Trump om Chinese belangen in de regio te beperken. De koper is een groep bedrijven, waaronder de grote Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock.

Met de deal is ongeveer 19 miljard dollar gemoeid. Het consortium krijgt hiermee controle over in totaal 43 havens in 23 landen. CK Hutchison beheerde de havens aan beide ingangen van het Panamakanaal al meer dan twintig jaar. Hoewel het bedrijf financieel niet verbonden is aan de Chinese overheid, staan ondernemingen uit Hongkong wel onder staatstoezicht.

De deal verlicht de druk op de Panamese president José Raúl Mulino mogelijk iets. Hij probeert Trumps plannen voor hernieuwde Amerikaanse controle over het Panamakanaal af te wenden. Trump heeft zonder daarvoor bewijs te leveren beweerd dat China de waterweg heeft overgenomen.