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Hoogste omzet en winst ooit voor Apple door sterke iPhone-verkoop

Economie
door anp
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CUPERTINO (ANP) - Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple heeft in het afgelopen kwartaal zijn hoogste omzet en winst ooit geboekt. De omzet kwam uit op 114,5 miljard dollar, een stijging van 12 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat is boven de verwachtingen van marktkenners.
De omzet uit de verkoop van iPhones steeg in het afgelopen kwartaal tot 57,8 miljard dollar, eveneens boven verwachting. De nettowinst bedroeg op 30,7 miljard dollar, tegen 27,5 miljard dollar een jaar eerder.
Het bedrijf presenteerde maandag de eerste resultaten onder topman John Ternus, die op 1 september Tim Cook opvolgde. In het voorgaande kwartaal gingen de omzet en winst van Apple ook al flink omhoog, vooral dankzij gestegen verkopen van iPhones.
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