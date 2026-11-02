Twee huishoudens kunnen bij dezelfde leverancier verschillende energiekosten hebben. Niet alleen het tarief, maar ook het verbruik en de samenstelling van de kosten bepalen de rekening. Een aantrekkelijk aanbod voor de buren, hoeft echter niet de voordeligste keuze voor jou te zijn. Er zijn namelijk verschillende zaken wat het tarief van een energiecontract bepaalt. Het is dus handig om diverse leveranciers met elkaar te vergelijken, zodat je weet wat de voordeligste keuze voor jou kan zijn. Hieronder lees je precies waarom hetzelfde energiecontract niet voor ieder huishouden even voordelig is.

Je verbruik bepaalt hoe zwaar een tarief meetelt

Om te beginnen is het natuurlijk logisch dat je een ander verbruik hebt dan een ander. Stroom wordt namelijk afgerekend per kilowattuur en gas per kubieke meter. Een verschil in stroomtarief weegt zwaarder bij een huishouden dat veel elektriciteit gebruikt. Een klein rekenvoorbeeld: twee cent verschil per kilowattuur betekent bij 2.000 kilowattuur jaarlijks veertig euro verschil. Hoe meer kilowattuur, hoe meer het gaat kosten. Daarbij heb je met een energiecontract ook eventuele kortingen. Wie energie vergelijken wil, gebruikt daarom bij iedere aanbieding dezelfde eigen verbruiksgegevens.

Een laag maandbedrag is geen laag tarief

Een laag maandbedrag voor je energierekening betekent niet automatisch dat je een laag tarief hebt. Het maandelijkse voorschot is namelijk gebaseerd op een inschatting van de energiekosten. Een lager geschat verbruik kan daardoor een aantrekkelijker maandbedrag opleveren. Dat betekent niet automatisch dat de tarieven voordeliger zijn. Naast de tarieven voor je verbruik, tellen de vaste leverkosten, belastingen en netbeheerkosten mee. Ook de looptijd en voorwaarden moeten bij de vergelijking worden betrokken. Alleen maandbedragen naast elkaar zetten geeft daardoor een beeld dat onvolledig is.

Tariefzekerheid heeft ook een keerzijde

Als je met je woning kiest voor een vast contract van DELTA Energie, dan kan dat voordelig zijn voor jezelf. Bij een vast contract blijven de afgesproken leveringstarieven gedurende de looptijd gelijk. Stijgende marktprijzen veranderen de tarieven dus niet, maar een keerzijde daarvan is dat dalende marktprijzen ook geen invloed hebben. Het totale rekeningbedrag blijft echter wel afhankelijk van het echte gebruik. Belastingen en netbeheerkosten kunnen echter wel veranderen met een vast energiecontract.