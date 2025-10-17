Hoorzitting in Chinees onderzoek naar dumping EU-varkensvlees

BEIJING (ANP/RTR) - China houdt volgende week een hoorzitting over het onderzoek naar het vermeende dumpen van goedkoop varkensvlees uit de Europese Unie op de Chinese markt. Vorige maand voerde China voorlopige importheffingen in op varkensvlees, die ook vleesverwerker Vion uit Boxtel en Westfort Vleesproducten uit IJsselstein raken.

Belanghebbenden die de hoorzitting volgende week donderdag willen bijwonen, moeten zich registreren bij het Chinese ministerie van Handel. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om Chinese producenten van varkensvlees, vleesimporteurs of belangenorganisaties.

De heffingen liggen tussen de 15,6 en 62,4 procent en gelden voor de import ter waarde van ongeveer 1,7 miljard euro aan EU-varkensvlees in China. Het dumpingonderzoek werd vorige maand verlengd tot december. Op basis van de definitieve resultaten bepaalt Beijing de uiteindelijke heffingen, die nog aangepast of teruggedraaid kunnen worden.