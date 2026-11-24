NEW YORK (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Het Chinese technologie- en telecomconcern Huawei is in een Amerikaanse rechtszaak schuldig bevonden aan meerdere misdrijven. Een jury in New York oordeelde onder andere dat Huawei banken heeft misleid over activiteiten in Iran en geld heeft witgewassen.

Justitie in de VS verdacht het bedrijf er onder andere van tegen banken te hebben gelogen over de activiteiten in Iran, waartegen de Amerikaanse regering sancties had ingesteld. Dit stelde Huawei in staat om ondanks die beperkingen dollars Iran in en uit te laten stromen.

Het onderzoek van Amerikaanse aanklagers kwam volop in de belangstelling toen financieel topvrouw Meng Wanzhou in 2018 in Canada werd gearresteerd. Uiteindelijk wist zij een deal te sluiten met Amerikaanse aanklagers, waardoor ze niet zou worden vervolgd.

In totaal achtte de jury Huawei schuldig aan tien van de twaalf ten laste gelegde feiten, waaronder het stelen van bedrijfsgeheimen. Het bedrijf werd wel vrijgesproken van het runnen van een criminele organisatie. De straf is nog niet direct bekend.