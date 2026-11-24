De amaryllis op de vensterbank heeft geen aarde, geen pot met een gaatje, alleen zo’n glanzend laagje was. Toch duwt de knop zich omhoog. Er ontbreekt geen gebruiksaanwijzing voor een verborgen waterreservoir: de bol heeft voor deze bloei zelf genoeg in huis.

Zet een wasbol licht, maar niet in de felle zon of pal boven een warme radiator. Van te veel warmte kunnen de bloemen verdrogen. Water geven is in dit stadium niet nodig. Dat is precies het verschil met de amaryllis ernaast die wél in een pot met aarde staat.

Na de bloei beslist de onderkant

Wil je proberen de bol over te houden, verwijder dan voorzichtig de was. Kijk vooral naar de wortelbodem, de onderkant waaruit de wortels kunnen groeien. Alleen een bol met een intacte wortelbodem kan nieuwe wortels vormen.

Is de wortelbodem intact en is de bol niet rot, dan kun je een poging wagen. Zet hem voor ongeveer twee derde in goed doorlatende potgrond. Laat het groene blad doorgroeien. Je probeert nu geen bestaande knop meer open te krijgen, maar een bol weer te laten wortelen. Een tweede bloei is geen zekerheid.

Laat bij een bol in pot het blad staan

Een amaryllis die al in aarde groeit, vraagt na de bloei iets anders. De uitgebloeide bloemstengel mag weg, de groene bladeren niet. Daarmee bouwt de bol weer reserves op. Geef water als de bovenste laag potgrond droog is.

Staan er met kerst twee amaryllissen naast elkaar, kijk dan niet alleen naar de bloemen. Alleen die in potgrond krijgt een gietbeurt als de aarde droog is. Bij de bol in was mag de vensterbank droog blijven.

Feitenkader

Een amaryllisbol in was haalt de voedingsstoffen voor de bloei uit de bol zelf en heeft geen water nodig. Na de bloei is opnieuw bloeien mogelijk, maar niet zeker.

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