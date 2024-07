Huizenbezitters willen landelijke oplossing voor conflicten VvE's

AMERSFOORT (ANP) - De Vereniging Eigen Huis (VEH) pleit voor een landelijke oplossing voor conflicten binnen Verenigingen van Eigenaren (VvE's). Volgens de belangenorganisatie voor huiseigenaren kan een landelijk netwerk aan wijkrechters oplossing bieden om geschillen binnen VvE's snel te verhelpen, want de impact van die conflicten is groot doordat bijvoorbeeld woonplezier verloren gaat.

Eigenaren van een appartement zijn automatisch lid van een VvE. Die vereniging is onder meer verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw waarin de appartementen gevestigd zijn. De VEH stelt dat er vorig jaar 125 rechtszaken werden gevoerd over kosten van onderhoud, wijzigingen in het appartementsrecht, achterstallige betalingen en het besluitproces binnen de VvE. Er zijn ook conflicten rond overlast van een bewoner, zoals het meenemen van fietsen in de lift of het plaatsen van een kastje in de algemene hal.

Maar volgens VEH-directeur Cindy Kremer zorgen die conflicten en rechtszaken voor blijvende schade binnen een VvE. Dat kan weer negatieve gevolgen hebben voor onder meer het plegen van onderhoud en verduurzaming van gebouwen en appartementen.

Dure advocaten

"Hoe groot of klein het conflict ook is, het werkt ontwrichtend voor de VvE omdat zoiets vaak snel uit de hand loopt en uiteindelijk de hele VvE er last van heeft. Denk aan bewoners die medestanders verzamelen om tot een meerderheid te komen. Of hun standpunten laten onderbouwen in een juridische brief waardoor anderen zich geïntimideerd voelen. Daarom is het des te belangrijker dat deze geschillen worden voorkomen en ze niet verder escaleren."

De belangenorganisatie wil nu dat de overheid leden van VvE's stimuleert om eerst met elkaar tot een oplossing te komen. "Lukt dat niet, dan kan een landelijk netwerk aan wijkrechters uitkomst bieden. Met wijkrechters heb je geen dure advocaten nodig, zij kunnen snel uitspraak doen zonder ingewikkelde langdurige procedures", stelt Kremer.