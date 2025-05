Huurcommissie krijgt fors meer klachten. vooral over onderhoud

DEN HAAG (ANP) - De Huurcommissie heeft vorig jaar veel meer klachten ontvangen. Meer dan 18.500 huurders en verhuurders hebben in 2024 een zaak gestart bij de geschillenbeslechter. Dat is een toename van 30 procent, meldt de Huurcommissie in haar jaarverslag.

Vooral het aantal klachten over onderhoudsgebreken lag hoog. Die gingen bijvoorbeeld over schimmel, lekkages of tocht. Meer dan 5800 huurders stapten vorig jaar naar de Huurcommissie om gebrekkig onderhoud. Dat is ruim 30 procent meer dan in 2023 en zelfs bijna de helft meer vergeleken met 2022.

Over huurverhogingen ontving de Huurcommissie meer dan 5700 klachten. Dat is een toename van ruim 60 procent.