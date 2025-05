Chipbedrijf ASMI omhoog na koopadvies op somber Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers op het Damrak deden het woensdag bij de opening voorzichtig aan na de koersdalingen op Wall Street dinsdag. De stemming werd ook gedrukt door berichten over een voorbereiding op een mogelijke Israëlische aanval op Iraanse nucleaire installaties. Daarnaast zorgde het gebrek aan voortgang in de Amerikaanse handelsgesprekken over invoerheffingen voor terughoudendheid bij aandelenhandelaren.

De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen in Amsterdam, stond kort na de opening 0,2 procent lager op 928,14 punten. De MidKap zakte eveneens 0,2 procent, tot 873,35 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,3 procent. Woensdag werd bekend dat de inflatie in het Verenigd Koninkrijk in april scherp omhoogging.

Chipbedrijf ASMI werd 1 procent meer waard na een koopadvies voor het aandeel van de Zwitserse bank UBS, waarmee het bedrijf tot de kopgroep behoorde in de AEX.