Huurders klagen vaker over lekkages, vochtproblemen en schimmel

DEN HAAG (ANP) - De Huurcommissie heeft vorig jaar gemiddeld meer dan honderd bouwkundige onderzoeken per week uitgevoerd, 17 procent meer dan in 2024. Daarbij klaagden huurders steeds vaker over onder meer schimmel, lekkages en tocht, staat in het jaarverslag van de instantie die huurgeschillen beslecht.

Volgens de Huurcommissie neemt de complexiteit van de bouwkundige onderzoeken toe, terwijl er vaak meerdere klachten onderzocht moeten worden. In meer dan zeventig van de wekelijkse onderzoeken ging het geschil tussen huurders en verhuurders over onderhoudsgebreken. Dat zijn er op jaarbasis bijna 3700.

"Factoren die een rol spelen zijn huurwoningen waarbij meerdere gebreken tegelijkertijd spelen, gebrekkig onderhouden huurwoningen en soms ook sociale, medische, mentale en/of financiële problemen", staat in het verslag van de commissie.

Bouwkundige onderzoeken zijn nodig als huurder en verhuurder er samen niet uitkomen in een geschil over gebreken of de hoogte van de huurprijs volgens het puntenstelsel.