Zo blijft je wasmachine schoon én gaat hij langer mee

Een wasmachine hoort je leven makkelijker te maken, niet te vullen met stank, storingen en reparatiekosten. Met een paar simpele gewoontes kun je de levensduur van je machine verlengen en blijft je was echt fris ruiken.

1. Draai af en toe een hete was

Moderne wasmiddelen wassen op lage temperatuur prima schoon, maar voor je machine zelf is dat minder goed nieuws. Vetluis, zeepresten en bacteriën hopen zich op in trommel, leidingen en rubber, met een muffe geur als gevolg. Draai daarom eens per maand een kookwas of een programma van minimaal 60 graden, liefst met een lege trommel en eventueel een speciaal trommelreinigingsprogramma.

2. Gebruik minder wasmiddel dan je denkt

Veel mensen denken: hoe meer wasmiddel, hoe schoner de was – maar het tegenovergestelde is waar. Overdoseren zorgt voor extra schuim en aanslag in de machine, waardoor vetluis en stank juist sneller ontstaan. Houd je aan het doseeradvies op de verpakking en pas de hoeveelheid aan op de waterhardheid in jouw regio en de beladingsgraad.

3. Laat de machine ademen

Schimmel en stank ontstaan vooral als de wasmachine na het wassen vochtig dichtblijft. Laat daarom na elke wasbeurt de deur en de wasmiddellade op een kier, zodat de binnenkant kan drogen. Dat kost niets, maar scheelt op termijn een hoop poetswerk en nare luchtjes.

4. Vergeet rubber, lade en filter niet

De meeste viezigheid zit niet in de trommel, maar aan de randen. Haal eens in de paar weken de wasmiddellade eruit en spoel deze af onder de kraan, en neem het rubber rond de deur af met een vochtige doek om vuil, haren en zeepresten te verwijderen. Controleer ook regelmatig het pluizenfilter en het zeefje in de watertoevoerslang; een simpele schoonmaakbeurt voorkomt verstoppingen en foutcodes.

5. Laat je niet gek maken door ontkalkers

In gebieden met hard water kan kalkaanslag een rol spelen, maar losse ontkalkingsproducten zijn vaak overbodig. Wie niet structureel te heet wast en wasmiddel doseert op basis van de waterhardheid, heeft meestal genoeg aan het gewone onderhoud en af en toe een hete was. Extra ontkalkingsmiddelen zijn dan vooral goed voor de omzet van de fabrikant.

6. App als geheugensteun

Vergeet je dit soort klusjes snel, dan kan een app handig zijn als geheugensteun. De Consumentenbond‑app biedt naast testresultaten en prijsvergelijkingen ook praktische tips en herinneringen rond gebruik en onderhoud van apparaten, waaronder wasmachines. Zo wordt “even een onderhoudsbeurt doen” net zo’n routine als de was aanzetten.