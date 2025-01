Dit is hoe de superrijken in de Romeinse tijd leefden

Een nieuwe ontdekking in de ruïnes van Pompeii geeft een inkijkje in het leven van de superrijken uit de Romeinse tijd. Archeologen hebben een privébadhuis blootgelegd dat misschien wel tot de meest bijzondere vondsten van de afgelopen honderd jaar behoort.

Het pas ontdekte complex bevindt zich in een riante stadswoning en overtreft qua omvang alle tot nu toe bekende privébadhuizen in de antieke stad. Het geheel omvat verschillende ruimtes voor warm, lauw en koud baden, waarbij vooral het koude bad indruk maakt: een zwembad groot genoeg voor dertig personen, omringd door zuilen en wandschilderingen van atleten.

De ontdekking biedt ook een schokkend contrast tussen het leven van de rijken en de rest van de stad. Terwijl de elite zich vermaakte in verwarmde baden met marmeren vloeren en kleurrijke fresco's, moesten slaven onder ondraaglijke omstandigheden de stookruimte bedienen om het water op temperatuur te houden.

Overblijfselen van mensen gevonden

De opgravingen onthulden een dramatisch moment uit de laatste uren van de stad: in een kleine ruimte vonden archeologen de overblijfselen van twee mensen die zich hadden verschanst tijdens de uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus. Een jongeman werd verpletterd door een instortende muur, terwijl een vrouw van middelbare leeftijd, met sieraden en munten in haar handen geklemd, omkwam door de vulkanische hitte.

Het opgravingsterrein wordt in de nabije toekomst opengesteld voor publiek. Bezoekers kunnen dan zelf ervaren hoe de allerrijksten van Pompeii leefden in een tijd waarin privé-wellness alleen was weggelegd voor de absolute top van de samenleving.

Nog steeds nieuwe ontdekkingen

De catastrofale uitbarsting van de Vesuvius veranderde het leven in Pompeii binnen 24 uur in een archeologische momentopname. Een kolkende massa van gloeiend hete as en gas, met snelheden tot 700 kilometer per uur en temperaturen van 500 graden Celsius, overspoelde de welvarende havenstad.

Meer dan tienduizend inwoners kwamen om het leven, maar de dikke laag as conserveerde de stad perfect, waardoor we nu, bijna tweeduizend jaar later, nog steeds nieuwe ontdekkingen kunnen doen. Ongeveer een derde van Pompeii moet nog worden opgegraven.

Bron: Daily Mail