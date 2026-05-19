Meer geld, een promotie of droomhuis? Gelukshoogleraar van Yale legt uit wat écht gelukkig maakt

door Nina van der Linden
dinsdag, 19 mei 2026 om 16:17
bijgewerkt om dinsdag, 19 mei 2026 om 16:18
Geluk went en van geld heb je al snel genoeg. Laurie Santos, hoogleraar psychologie aan Yale legt in de Volkskrant uit hoe je gelukkig wordt. Ze geeft al jaren het populairste vak ooit aan haar universiteit: ‘Psychology and the Good Life’.
Geluk bestaat grofweg uit twee onderdelen, legt ze uit. "Gelukkig zijn ín je leven betekent dat de verhouding tussen positieve en negatieve emoties goed is. Gelukkig zijn mét je leven draait om zingeving en wordt meestal gemeten door een vraag als: hoe tevreden bent u met uw leven?"
"Als je je voortdurend ellendig voelt, ben je waarschijnlijk niet gelukkig, zelfs niet als je iets betekenisvols doet", verduidelijkt ze. "Maar puur hedonistisch plezier leidt ook niet tot geluk als het geen betekenis geeft."
Hoe scoor je zo hoog mogelijk op deze facetten? Niet door bakken met geld te verdienen, aldus Santos." De consensus was altijd dat geld gelukkig maakt tot 75.000 dollar per jaar. "Uit nieuw onderzoek van onder meer Daniel Kahneman blijkt dat mensen ook na 75 duizend dollar nog gelukkiger worden, maar het effect is minimaal. Wie zijn inkomen verviervoudigt of zo, wordt maar 0,2 procent gelukkiger."
Als je twee weken lang dagelijks drie tot vijf dingen opschrijft waar je dankbaar voor bent, stijgt je geluksniveau al aanzienlijk

Droomhuis of perfecte partner

Ook een langverwachte promotie, een droomhuis of de perfecte partner zijn niet de heilige graal. "Het idee dat daarna een lang en gelukkig leven wacht, is sprookjesachtig." Dat heeft te maken met gewenning. "Als je trouwt, schiet je geluk in het begin omhoog. Maar na verloop van tijd kalft het af. Je begint dingen als vanzelfsprekend te beschouwen."
De oplossing? Het klinkt weeïg, maar: dankbaarheid. "Er is een mooie studie van Sonja Lyubomirsky waaruit blijkt dat als je twee weken lang dagelijks drie tot vijf dingen opschrijft waar je dankbaar voor bent, je geluksniveau al aanzienlijk stijgt."
Dat komt niet alleen door de dankbaarheid op zich. "Omdat ze al tevreden zijn over hun huidige situatie, voelen ze meer ruimte om over hun toekomst na te denken. Neurowetenschapper David DeSteno heeft aangetoond dat dankbare mensen gezonder eten en meer sparen voor hun pensioen, wat weer leidt tot meer geluk."

Kletsen met elkaar

Maar er is één ding dat het allergelukkigst maakt, zegt Santos: sociaal contact. Ook met vreemden en ook als je introvert bent. "Er zijn hier talloze onderzoeken naar gedaan, naar de gevolgen van kletsen in de wachtkamer of met je taxichauffeur, en allemaal wijzen ze uit dat we ons daarna beter voelen. Dit geldt ook voor introverte mensen, die vooraf hadden voorspeld dat ze zich daar slechter van zouden gaan voelen."
Recentelijk is ze dat een beetje gaan nuanceren. "Micaela Rodriguez van de University of Michigan heeft aangetoond dat als mensen vaak horen dat eenzaamheid slecht is, ze slechter gaan denken over de tijd die ze alleen doorbrengen. Terwijl het natuurlijk ook goed is om soms alleen te zijn: je kunt even nadenken, of mentaal opladen."
Tenslotte nog een tip voor je vrije tijd: ga niet lui op de bank tv kijken, maar zoek een uitdaging. "We voelen ons beter als we in een flow zitten dan wanneer onze gedachten afdwalen", zegt Santos.
Bron: De Volkskrant

