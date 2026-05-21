Hypotheker: starters bereiken financiële grens op woningmarkt

Economie
door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 00:01
CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - Voor het eerst in jaren stijgt het gemiddelde hypotheekbedrag onder starters nauwelijks meer. Ze lijken hun financiële grens bereikt te hebben, meldt De Hypotheker. Tegelijkertijd zijn woningen in maart gemiddeld 5 procent duurder geworden dan een jaar eerder.
Om de maandlasten betaalbaar te houden, wijken starters steeds vaker uit naar kleinere woningen, ziet de hypothekersorganisatie. Het gemiddelde hypotheekbedrag van starters bleef vrijwel stabiel op 347.900 euro.
"De cijfers laten zien dat starters steeds vaker concessies moeten doen om toegang te krijgen tot de koopwoningmarkt. Terwijl starters vaker kiezen voor kleinere woningen of goedkopere regio's, profiteren doorstromers juist van opgebouwde overwaarde en gunstige hypotheekvoorwaarden", stelt De Hypotheker. Hierdoor groeit de kloof op de woningmarkt.
Doorstromers hebben meer financiële ruimte door overwaarde en hogere inkomens. Het gemiddelde hypotheekbedrag onder deze groep is licht gestegen naar ruim 373.500 euro.
