Uitspraken Verstappen wijzen op langer verblijf in Formule 1

MONTREAL (ANP) - Max Verstappen ziet met de nieuwe regels voor de Formule 1 in 2027 de kans toenemen dat hij volgend jaar in de koningsklasse van de autosport actief blijft. De viervoudig wereldkampioen noemde de aanpassingen van de huidige motorreglementen een stap in de goede richting.

Op de vraag in de persconferentie in aanloop naar de Grote Prijs van Canada of de wijzigingen hem helpen in de Formule 1 te blijven, antwoordde hij met "ja, absoluut". "Ik wil dat de Formule 1 een goed product is en deze veranderingen zullen de sport zeker verbeteren. Dit was waar ik op hoopte en het is ook wat de sport nodig heeft."

Verstappen heeft nog een contract bij Red Bull tot eind 2028. De coureur was aan het begin van het huidige seizoen echter niet te spreken over de nieuwe technische regels in de Formule 1 met de half-elektrische auto's en sprak zijn twijfels uit over zijn toekomst in de Formule 1. Autosportbond FIA zei vorige week dat de rol van de verbrandingsmotor in 2027 groter wordt.

Voor de GP van Canada op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal zei Verstappen zich te richten op verbeteringen aan de auto om het gat met de drie teams Mercedes, McLaren en Ferrari verder te dichten. "Ik denk dat de Grote Prijs van Miami al een grote stap vooruit was voor ons. Maar het wordt elk weekend een 'ontwikkelingsrace', een ander gevoel en een andere set-up, dus er zullen verrassingen zijn."

De 28-jarige Nederlander keek ook nog even terug op zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring. In de langeafstandsrace lag hij met de Mercedes-AMG GT3 tot drie uur voor het einde aan de leiding, toen het team te maken kreeg met een defect. "We hebben niet gewonnen, maar het was cool", zei hij.