Hyundai doet mega-investering in VS, bouwt grote staalfabriek

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Zuid-Koreaanse autoproducent Hyundai gaat de komende vier jaar 21 miljard dollar investeren in de Verenigde Staten. Daarvan is 5,8 miljard dollar bestemd voor de bouw van een nieuwe staalfabriek in de staat Louisiana. Dit heeft topman Euisun Chung gezegd tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis, waar ook president Donald Trump aanwezig was.

De nieuwe fabriek levert 1300 Amerikaanse banen op. De investeringsplannen van Hyundai, een van de grootste autofabrikanten ter wereld, werden eerder op de dag al naar buiten gebracht door een Amerikaanse functionaris.

President Trump voert een beleid om bedrijven te stimuleren in de VS te investeren. Dit is een van de redenen waarom hij importheffingen heeft ingevoerd. Hierdoor hebben verschillende buitenlandse bedrijven al aangekondigd dat ze de productie naar de VS verplaatsen.