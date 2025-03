VS-buitenlandminister Rubio deze week naar Suriname

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, brengt deze week een bezoek aan Suriname. Hij gaat ook naar Jamaica en het Surinaamse buurland Guyana.

Het bezoek komt twee maanden voor de beëdiging van de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin tot secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), een bundeling van 34 landen in Zuid- en Noord-Amerika. Het is voor het eerst dat een land uit het Caribische gebied de organisatie leidt. Ook is het voor het eerst een niet-Spaanstalig land.