Wall Street verder omhoog, Tesla toont fors herstel

NEW YORK (ANP) - Wall Street had maandag opnieuw de opgaande lijn te pakken. Beleggers trokken zich op aan berichten over een minder streng tarievenbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij wil dat er vanaf 2 april wederkerige importheffingen komen. Dat zijn heffingen tegen landen die invoertarieven op Amerikaanse producten hebben.

Volgens Trump worden de heffingen voor sommige landen gunstiger. "Ze hebben ons zoveel in rekening gebracht dat ik me schaam om hen te rekenen wat zij ons hebben aangerekend", aldus de president. Hij liet vrijdag al weten "flexibel" te zijn bij de invoering van de tarieven. Dat voedde de hoop bij beleggers dat hij zich vooral zal richten op landen die hoge tarieven hebben op Amerikaanse goederen.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent hoger op 42.583,32 punten. De S&P 500-index won 1,8 procent tot 5767,57 punten en techbeurs Nasdaq klom 2,3 procent tot 18.188,59 punten. Chipbedrijven als Nvidia wonnen tot ruim 3 procent door de hoop dat er geen extra tarieven voor de sector komen.

"Beleggers zijn wat opgelucht, maar tegelijkertijd zijn ze cynisch over hoe lang dit zal duren", zei een beleggingsexpert bij CFRA Research. "De oorzaken van deze correctie zijn niet verdwenen. Dat zijn de heffingen en de mogelijke impact ervan op economische groei, inflatie en bedrijfswinsten."

Autofabrikant Tesla herstelde van eerdere verliessessies met een koerssprong van bijna 12 procent. Het aandeel liet vorige week nog voor de negende week op rij een verlies zien. Het aandeel stond onder druk door afnemende verkopen. Ook krijgt topman Elon Musk veel kritiek op zijn rol als politiek adviseur in de regering Trump. Vrijdag won het aandeel al wel ruim 5 procent, nadat Musk zijn werknemers had opgeroepen om hun aandelen in Tesla niet te verkopen.

Cryptobeurs Coinbase en cryptominers als Mara Holdings en Riot Platforms schoten tot 18 procent omhoog, dankzij een sterke koersstijging van de bitcoin. Cloudbedrijf MicroStrategy, dat veel bitcoins bezit, klom ruim 10 procent.

AZEK Company werd verder ruim 17 procent meer waard. James Hardie Industries wil de in Chicago gevestigde fabrikant van outdoor-producten overnemen voor bijna 9 miljard dollar.