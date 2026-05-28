IATA: wereldwijd minder vliegpassagiers door oorlog Midden-Oosten

door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 16:49
GENÈVE (ANP) - De oorlog in het Midden-Oosten heeft ervoor gezorgd dat het aantal vliegtuigpassagiers wereldwijd vorige maand is gedaald. Volgens de internationale luchtvaartbrancheorganisatie IATA vlogen mensen in april 3,4 procent minder dan in dezelfde maand in 2025.
In het Midden-Oosten is het aantal passagiers bijna gehalveerd. "De situatie in de luchtvaartsector blijft zeer onstabiel. De kosten voor kerosine zijn in april meer dan verdubbeld, wat leidt tot hogere ticketprijzen", zegt IATA-topman Willie Walsh in een toelichting.
Sinds het begin van de Iranoorlog drie maanden geleden is de Straat van Hormuz vrijwel afgesloten. Daardoor is vliegtuigbrandstof veel duurder geworden en kampen sommige regio's met een tekort. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM verklaarde woensdag nogmaals geen tekort te hebben.
Walsh zegt dat uit vliegschema's blijkt dat het aanbod de komende maanden daalt. Dat wijst er volgens hem op dat luchtvaartmaatschappijen "een balans zoeken tussen hoge brandstofkosten en de zwakkere vraag".
