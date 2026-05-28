ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Berendsen: mogelijk onderhandelt EU-team tussen Oekraïne-Rusland

Samenleving
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 16:38
anp280526174 1
LIMASSOL (ANP) - Concrete voorstellen voor wie namens de EU aan eventuele onderhandelingen gaat deelnemen over vrede tussen Oekraïne en Rusland zijn donderdag niet gedaan door EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Wel zijn de ministers het erover eens dat er "iemand of een team van mensen" namens de EU "aan een eventuele onderhandelingstafel" moet aanschuiven om voor de Europese belangen op te komen, zei minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) na afloop van de vergadering in Cyprus.
Voor de ministers hoeft het niet per se één persoon te zijn,"het kan ook een team van onderhandelaars zijn", zei Berendsen. Daarover is "geen ei gelegd. De inhoud was leidend".
De EU heeft volgens Berendsen altijd gezegd dat de Europese belangen ook verdedigd moeten worden als over vrede wordt gesproken. "En dat kan niet als je niet aan tafel zit."
De buitenlandministers van Oostenrijk en België wilden dat er donderdag een onderhandelaar namens de EU naar voren zou worden geschoven. Daar was geen steun voor.
loading

POPULAIR NIEUWS

220669059_m

Vanaf deze leeftijd ga je aan je lichaam zien dat je rookt en drinkt

anp280526003 1

ING trapt niet in de praatjes dat de fatbike verboden wordt en geeftmiljoenenfinanciering aan fatbike producent

236598891_m

Essent verhoogt stilletjes je rekening per 1 juli – zóveel betaalt je gezin straks extra

147395031_m

Airco jaagt stroomprijs naar recordniveau: wie vanavond de airco aanzet, betaalt de hoofdprijs

Scherm­afbeelding 2026-05-28 om 06.18.03

Leontine Ruiters en haar dochter Jada Borsato zijn zondag op Ibiza betrokken geraakt bij een ernstig auto-ongelu

anp280526074 1

Honderden goudstaven gevonden in huis voormalige CIA-functionaris

Loading