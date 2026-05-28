Berendsen: mogelijk onderhandelt EU-team tussen Oekraïne-Rusland

LIMASSOL (ANP) - Concrete voorstellen voor wie namens de EU aan eventuele onderhandelingen gaat deelnemen over vrede tussen Oekraïne en Rusland zijn donderdag niet gedaan door EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Wel zijn de ministers het erover eens dat er "iemand of een team van mensen" namens de EU "aan een eventuele onderhandelingstafel" moet aanschuiven om voor de Europese belangen op te komen, zei minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) na afloop van de vergadering in Cyprus.

Voor de ministers hoeft het niet per se één persoon te zijn,"het kan ook een team van onderhandelaars zijn", zei Berendsen. Daarover is "geen ei gelegd. De inhoud was leidend".

De EU heeft volgens Berendsen altijd gezegd dat de Europese belangen ook verdedigd moeten worden als over vrede wordt gesproken. "En dat kan niet als je niet aan tafel zit."

De buitenlandministers van Oostenrijk en België wilden dat er donderdag een onderhandelaar namens de EU naar voren zou worden geschoven. Daar was geen steun voor.