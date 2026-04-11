IBM schikt voor miljoenen na onderzoek VS naar diversiteitsbeleid

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse techconcern IBM heeft een schikking getroffen van 17 miljoen dollar met de Amerikaanse overheid, die een onderzoek had ingesteld naar het diversiteits-, gelijkheids- en inclusiebeleid van het bedrijf. Omgerekend gaat het om 14,5 miljoen euro.

Volgens de regering overtrad IBM antidiscriminatieregels in zijn federale contracten door werknemers en sollicitanten te "discrimineren" op basis van huidskleur, afkomst of geslacht. President Donald Trump heeft het al langer gemunt op publieke en private organisaties vanwege hun diversiteitsprogramma's, die hij beschouwt als discriminerend tegenover witte mensen en mannen. Verschillende bedrijven en Amerikaanse overheidsinstanties zijn inmiddels gestopt met deze programma's.

IBM heeft volgens de schikking verschillende programma's en beleidsmaatregelen aangepast, maar ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan onrechtmatig gedrag.