ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NBA-vedette James bereikt nieuwe mijlpaal met 12.000 assists

Sport
door anp
zaterdag, 11 april 2026 om 9:33
LOS ANGELES (ANP) - De Amerikaanse basketballer LeBron James heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in zijn imposante carrière. De 41-jarige forward van Los Angeles Lakers passeerde in de NBA-wedstrijd tegen Phoenix Suns de grens van 12.000 assists. Hij is daarmee de vierde speler in de historie van de NBA die dat is gelukt.
Voormalig Utah Jazz-speler John Stockton is de recordhouder met 15.806 assists in zijn carrière. De onlangs gestopte Chris Paul (12.552) staat tweede en Jason Kidd (12.091) staat derde.
James is al de speler die de meeste punten heeft gemaakt in de NBA. Hij voert de eeuwige ranglijst aan met meer dan 43.000 punten. In de wedstrijd tegen de Suns maakte James 28 punten en 12 assists. Hij leidde de Lakers naar de zege (101-73). De ploeg uit Californië is al verzekerd van deelname aan de play-offs om de titel.
loading

POPULAIR NIEUWS

170400710_m

Kans op controle door WwFT: vanaf dit pinbedrag houdt de bank je al in de smiezen

180548401_m

Enig kind herzien: brein en gedrag anders, maar geen ingebakken nadeel volgens groot Europees onderzoek

138360854_m

Doorbraak in hersenonderzoek: hoe blijft een superager scherp tot z'n laatste dag?

Scherm­afbeelding 2026-04-10 om 08.57.52

Amsterdamse autobezitters trekken zakken over hun buitenspiegels tegen diefstal

299967073_m

Winkelverbod omdat je boodschappen vergeet te scannen? Er is een simpele oplossing

anp 460509657

Zo los je een verstopte gootsteen op zonder chemische troep

Loading