NBA-vedette James bereikt nieuwe mijlpaal met 12.000 assists

LOS ANGELES (ANP) - De Amerikaanse basketballer LeBron James heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in zijn imposante carrière. De 41-jarige forward van Los Angeles Lakers passeerde in de NBA-wedstrijd tegen Phoenix Suns de grens van 12.000 assists. Hij is daarmee de vierde speler in de historie van de NBA die dat is gelukt.

Voormalig Utah Jazz-speler John Stockton is de recordhouder met 15.806 assists in zijn carrière. De onlangs gestopte Chris Paul (12.552) staat tweede en Jason Kidd (12.091) staat derde.

James is al de speler die de meeste punten heeft gemaakt in de NBA. Hij voert de eeuwige ranglijst aan met meer dan 43.000 punten. In de wedstrijd tegen de Suns maakte James 28 punten en 12 assists. Hij leidde de Lakers naar de zege (101-73). De ploeg uit Californië is al verzekerd van deelname aan de play-offs om de titel.