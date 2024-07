IEA verwacht dat vraag naar steenkool voorlopig niet afneemt

PARIJS (ANP) - De wereldwijde vraag naar steenkool zal voorlopig niet dalen, verwacht het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Ondanks de snelle groei van hernieuwbare energiebronnen blijft de vraag naar elektriciteit in de belangrijkste economie ën zo groot dat het verbruik van steenkool tot volgend jaar grotendeels stabiel blijft.

Het wereldwijde gebruik van steenkool steeg in 2023 met 2,6 procent tot een recordhoogte. Dit kwam vooral door de sterke groei in China en India, de twee grootste steenkoolverbruikers ter wereld. In China neemt de elektriciteitsvraag dit jaar met 6,5 procent toe, verwacht het IEA. In India steeg het steenkoolverbruik dit jaar sterk door extreme hittegolven en een sterke economische groei.

De vraag naar steenkool in Europa blijft sterk afnemen. Na een daling van meer dan 25 procent in 2023, verwacht het IEA dit jaar een soortgelijke afname. Ook in de Verenigde Staten, Japan en Korea is het gebruik van steenkool de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald, maar in een langzamer tempo dan in Europa.