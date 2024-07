Triatlete Kingma verblijft op eigen verzoek buiten olympisch dorp

PARIJS (ANP) - Triatlete Maya Kingma verblijft tijdens de Olympische Spelen in Parijs niet in het olympisch dorp bij de triatlonploeg, maar bivakkeert op eigen verzoek elders in de stad in een Airbnb. De 28-jarige sportvrouw, die enkele jaren geleden misstanden in het nationale topsportcentrum van de triatlonbond aankaartte, voelt zich nog altijd niet op haar gemak in de nabijheid van ploeggenoten en stafleden en buitengesloten.

Sportkoepel NOC*NSF bevestigt dat Kingma op eigen verzoek een apart onderkomen heeft in Parijs. "We hebben aan de wensen van Maya kunnen voldoen", meldt een woordvoerder. NOC*NSF betaalt voor het verblijf. Kingma heeft wel gewoon contact met bondscoach Marcel Wouda.

In het AD licht Kingma toe dat dit 'noodscenario' voor haar de beste keuze is. Ze zegt dat ze zich nog steeds onveilig voelt. "Eigenlijk wil ik er helemaal niet buiten vallen. Maar voor nu is het zoveel meer fijner dan geforceerd in een andere omgeving blijven", aldus de triatlete in het AD.

Onderzoek

Dankzij de inspanningen van Kingma werd na de Spelen van Tokio een uitgebreid onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar fysieke en mentale mishandeling en machtsmisbruik door coaches en begeleiders in het nationale topsportcentrum van de NTB tussen 2007 en 2021. De onderzoekers concludeerden dat sommige triatleten zwaar hebben geleden onder mentale of fysieke klachten, zoals eetproblemen, depressieve gevoelens en overtraindheid.

Kingma ontving destijds excuses van de triatlonbond voor het leed dat haar was aangedaan. Ze neemt voor de tweede keer deel aan de Olympische Spelen. In Tokio eindigde ze in de individuele wedstrijd als elfde, met het Nederlands team werd ze vierde in de gemengde estafette.