IEA waarschuwt voor grote energiecrisis door oorlog Midden-Oosten

PARIJS (ANP) - De oorlog in het Midden-Oosten veroorzaakt een grote energiecrisis, waarschuwt het Internationaal Energieagentschap (IEA). Zolang de oorlog aanhoudt, is het volgens de organisatie aan overheden en ook burgers in de rest van de wereld om de impact van de forse olie- en gasprijsstijgingen zoveel mogelijk te beperken. Het IEA raadt mensen bijvoorbeeld aan waar mogelijk vanuit huis te werken om brandstofkosten te drukken.

Volgens IEA-directeur Fatih Birol zorgt de Iranoorlog voor de grootste aanvoersverstoring in de geschiedenis van de wereldwijde oliemarkt. De impact op de brandstofvoorziening is in volume nu ook groter dan tijdens de oliecrisis van 1973, die leidde tot de oprichting van het IEA. "Als wereldwijde energieautoriteit doet het IEA er alles aan om de stabiliteit van energiemarkten te ondersteunen", stelt Birol. Daarom heeft zijn organisatie mogelijke acties op een rij gezet die landen in de wereld snel zouden moeten kunnen toepassen.

Verlaag snelheidslimieten op snelwegen met minstens 10 kilometer per uur, staat onder meer in de vrijdag gepubliceerde lijst met adviezen. Het IEA oppert ook het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren, meer gebruik te maken van autodelen en vliegreizen te vermijden waar alternatieve opties bestaan. Schakel in de keuken over op elektrische kookplaten, noemt de organisatie ook nog. En overheden zouden kunnen nadenken over nummerplaatrotatieschema's waarbij niet alle auto's in een stad tegelijk op de weg mogen.

Maatregelen

"Zoals we in 2022 hebben gezien, kunnen overheden ingrijpen met maatregelen om consumenten te helpen met hun energierekeningen tijdens prijsstijgingen. Echter, de financiële middelen zijn beperkt, en het is cruciaal dat de maatregelen gericht zijn op degenen die het het meest nodig hebben", wordt in het rapport in het bijzonder aangestipt.

Vorige week maakte het IEA al bekend dat zijn 32 leden, waaronder Nederland, samen ruim 400 miljoen vaten olie vrijgeven uit de noodvoorraden. Dat is de grootste vrijgave uit de geschiedenis van de in Parijs gevestigde organisatie. Die maatregel was bedoeld om de markt te kalmeren, maar dat is door de aanhoudende strijd nog niet echt gelukt. Door de oorlog zijn de prijzen flink verder opgelopen.

De adviezen en geschetste opties van het IEA zijn niet alleen bedoeld voor overheden en burgers. Voor de industrie is ook een rol weggelegd. In landen waar de gasvoorraden onder druk staan, kunnen fabrieken mogelijk overschakelen van lpg naar alternatieve brandstoffen.