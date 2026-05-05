Waterstofauto definitief kansloos? Deze Marktplaats-advertentie slaat alles

Denk je dat er nog kans is op een succesvolle doorbraak van de waterstofauto? Dan is één blik op Marktplaats genoeg om die droom definitief te begraven.

Daar staat momenteel een Toyota Mirai te koop met nauwelijks kilometers op de teller, die pijnlijk duidelijk maakt hoe hard de markt heeft geoordeeld over waterstof voor personenauto’s. Het gaat om een Toyota Mirai Dynamic met een vraagprijs van slechts 16.950 euro.

Koopje?

En dat terwijl deze auto nieuw ongeveer 80.000 euro kostte.

Volgens de verkoper gaat het om een vrijwel ongebruikte wagen. Sterker nog: in de advertentie wordt gesproken van een nieuwe auto die vooral heeft stilgestaan. Maar niemand lijkt toe te happen.

En dat komt omdat het rijden op waterstof in de praktijk een kleine ramp is. Nederland telt momenteel minder dan twintig bruikbare waterstofstations. Dat betekent dus flink omrijden om überhaupt te kunnen tanken.

Peperduur

En goedkoop is het allerminst. Voor een volle tank ben je inmiddels tussen de 110 en 140 euro kwijt. Daarmee haal je in de praktijk ongeveer 400 tot 500 kilometer.

Omgerekend ben je dus duurder uit dan met een forse benzineslurpende V8-motor onder de motorkap. En dat terwijl de Mirai 'slechts' 182 pk levert.