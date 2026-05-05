En alweer hangt het lot van de wereld af van de buien van een half demente narcist.

Politiek
door Gerard Driehuis
dinsdag, 05 mei 2026 om 10:27
Trump zegt al weken dat hij alle militaire kracht van Iran heeft vernietigd, maar telkens blijkt dat niet het geval.
Iran vuurde maandag kruisraketten af op Amerikaanse oorlogsschepen in de Straat van Hormuz en ondermijnt daarmee Trumps strategie om de oorlog snel diplomatiek te beëindigen. De president staat voor een keuze: terugslaan of zijn diplomatieke koers vasthouden.
Iran vuurde maandag kruisraketten af op Amerikaanse marineschepen in de Straat van Hormuz en viel tegelijkertijd commerciële schepen en de Verenigde Arabische Emiraten aan. Trump zegt al weken dat hij alle militaire kracht van Iran heeft vernietigd, maar telkens blijkt dat niet het geval.De aanvallen kwamen slechts uren nadat de VS waren begonnen met 'Project Freedom', een operatie om koopvaardijschepen veilig door de strategische zeestraat te loodsen. Trump noemde het incident een "minioorlogje" en suggereerde dat hij voorlopig niet escaleert, ondanks groeiende druk van partijgenoten als senator Lindsey Graham om Iran hard te straffen.
De aanval legt de kern van Trumps probleem bloot: hij wil geen nieuwe bombardementscampagne, maar Iran lijkt niet te willen onderhandelen over zijn nucleaire programma. Na het staakt-het-vuren van 7 april legde Washington een blokkade op Iraanse havens om Teheran te dwingen, maar dat leverde geen resultaat op. De Amerikaanse operatie van maandag was bedoeld als middenweg tussen totale oorlog en de blokkade, maar Iran reageerde direct met geweld.

Strategische waarde en economische impact

De Straat van Hormuz is 's werelds belangrijkste olieroute: ongeveer 20 miljoen vaten per dag – ruim een kwart van alle verhandelde olie – passeert hier. Sinds het begin van de oorlog houdt Iran een wurggreep op de doorgang, met directe gevolgen voor brandstofprijzen en de wereldeconomie. Trump ziet de crisis als afleidingsmanoeuvre van zijn aanstaande top met de Chinese leider Xi Jinping, terwijl analisten erop wijzen dat zijn eerdere inschatting – dat bombardementen Iran snel op de knieën zouden krijgen – zich niet bewaarheidt.
De vraag is nu of Trump zijn diplomatieke inzet voortzet of alsnog kiest voor militaire vergelding.
