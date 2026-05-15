IJsbedrijf Magnum grootste winnaar in fors lagere AEX-index

Economie
door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 17:45
AMSTERDAM (ANP) - The Magnum Ice Cream Company was vrijdag de grote winnaar bij de hoofdfondsen op de aandelenbeurs in Amsterdam. Het ijsjesbedrijf profiteerde op het Damrak van geruchten over een mogelijke overname en steeg bijna 9 procent. De koerswinst van Magnum kon echter niet voorkomen dat de AEX-index de handelsdag flink lager eindigde.
Persbureau Reuters meldde op basis van anonieme bronnen dat de Amerikaanse investeringsbedrijven Blackstone en Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) een overname van Magnum onderzoeken. De overnameplannen van het bedrijf achter ijsmerken als Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's zouden nog in een vroeg stadium zijn. De bedrijven wilden geen commentaar geven aan Reuters.
De AEX-index sloot 1,1 procent lager op 1010,44 punten. De MidKap eindigde 1,5 procent in de min op 1036,05 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 2 procent. Donderdag steeg de AEX-index nog 1,1 procent.
