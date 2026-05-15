China en VS richten raad voor handel op na topontmoeting

Economie
door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 18:13
BEIJING (ANP/RTR/AFP) - China en de Verenigde Staten gaan een handelsraad en een investeringsraad oprichten. Dat zijn de landen volgens de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi overeengekomen na een topontmoeting.
De Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse evenknie Donald Trump spraken elkaar de afgelopen twee dagen in Beijing. Ze hadden het onder meer over handel. "De delegaties van beide landen hebben over het algemeen positieve resultaten geboekt, waaronder de voortzetting van de uitvoering van alle afspraken die tijdens eerdere overleggen zijn gemaakt", meldt Wang in een verklaring.
China en de VS sloten vorig jaar een handelsakkoord. De banden tussen de twee grootste economieën ter wereld kwamen flink onder druk te staan nadat Trump had gedreigd fors hogere importheffingen in te voeren op Chinese producten. China dreigde daarop met vergeldingsmaatregelen. Inmiddels is de relatie verbeterd.
