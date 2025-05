IKEA Nederland vindt opvolger voor dit jaar overleden directeur

HAARLEM (ANP) - IKEA heeft een opvolger gevonden voor de eerder dit jaar overleden directeur van zijn Nederlandse tak. De Oostenrijker Walter Kadnar staat per 1 september aan het hoofd van IKEA Nederland, heeft de Zweedse woonwarenhuisketen donderdag bekendgemaakt.

Kadnar volgt Alessandra Zini op, die in januari overleed na een periode van ziekte. De Italiaanse Zini (1969) bekleedde de functie pas anderhalf jaar. Sinds januari neemt financieel directeur Sandra Schouten de leiding bij IKEA Nederland op interimbasis waar.

Kadnar (1963) heeft veel ervaring bij de keten. Hij begon bij IKEA Oostenrijk in 1988 als managementtrainee. Later was hij onder meer winkelmanager in Parijs, waarnemend topman van de Duitse tak en landendirecteur voor achtereenvolgens Polen, Rusland en Frankrijk. Sinds 2022 staat hij aan het hoofd van IKEA in Duitsland.

Volgens de keten gaat Kadnar zich in Nederland vooral richten op verdere groei en verduurzaming. IKEA zit sinds 1978 in Nederland. Er werken 6000 mensen.