EU-defensiechefs roepen politiek op besluiten te nemen

BRUSSEL (ANP) - Het geduld van EU-defensiechefs raakt op. De politiek moet niet langer praten over een eventuele missie in Oekraïne of investeringen in defensie, maar besluiten nemen. Dat was de boodschap van de defensiechefs na afloop van een bijeenkomst in Brussel.

De bedreigingen waarmee Europa wordt geconfronteerd zijn "reëel, complex en onderling verbonden", zei generaal Robert Brieger, voorzitter van het Militair Comité van de Europese Unie (EUMC). "Om hierop te reageren is meer nodig dan verklaringen. Het vereist politieke wil, eenheid en de middelen om te handelen."

Hij doelde onder meer op een mogelijke EU-missie in Oekraïne waarover al lang wordt gepraat, zonder dat er besluiten worden genomen.

Ook moet concreet invulling worden gegeven aan artikel 427 van het EU-verdrag, dat tot wederzijdse bijstand verplicht als een EU-lidstaat wordt aangevallen. "Als militairen willen we weten welke militair-operationele maatregelen op basis van dat artikel kunnen worden genomen."